Sabiha Gökçen'de İkinci Pist 06R-24L Tam Kapasiteyle Hizmette

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 06R-24L ikinci pistin 24L yönünde iniş operasyonları başlatıldı; pist artık ILS ile tam kapasite çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:34
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 06R-24L numaralı ikinci pistinde, 24L yönünde de iniş operasyonlarının başlamasıyla pist resmen tam kapasite hizmete girdi.

Operasyonel Değişiklik

Havalimanında ikinci pistte 06R yönü iniş-kalkışlarda aktif olarak kullanılırken, 24L yönü mania engelleri nedeniyle yalnızca kalkışlara hizmet veriyordu. Yapılan çalışmalarla bu kısıtlama ortadan kaldırıldı.

Testler ve Devreye Alma

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen mania çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 24L yönünde iniş için gerekli kontrol uçuşları gerçekleştirildi ve hat resmen iniş operasyonlarına açıldı. Böylece pist, direkt yaklaşma ve Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System-ILS) ile tam kapasite kullanılmaya başlandı.

İlk İniş ve Beklentiler

Piste ilk iniş, bugün saat 13.00’te AJet’in Şırnak-İstanbul seferi ile gerçekleştirildi. Bu gelişmeyle birlikte ikinci pistin operasyonel kapasitesinin artması ve hava trafiğinde belirgin bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 06R-24L numaralı ikinci pistinde 24L yönünde de iniş operasyonlarının yapılmasıyla pist tam kapasite hizmet vermeye başladı. pistin ilk iniş operasyonu ise bugün saat 13.00'teki AJet'in Şırnak-İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi.

