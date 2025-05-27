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Sadakataşı Derneği, Gazze'de Su Kuyusunu Onardı

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Han Yunus kentinde Ayya Su Kuyusu'nu onarıp hizmete sundu, 20 bin kişiye su temin edilecek.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:16
Sadakataşı Derneği, Gazze'de Su Kuyusunu Onardı

Sadakataşı Derneği, Gazze'ye Su Temin Ediyor

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu'nu onararak yeniden hizmete açtı. Derneğin yaptığı açıklamaya göre, Gazze Su ve Kanalizasyon İdaresi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu proje, İsrail'in saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süredir kapalı olan kuyunun bakım ve onarımını içeriyor.

20 Bin Kişinin Su İhtiyacını Karşılayacak

Onarımdan sonra tekrar faaliyete geçen su kuyusu, bölgede yaşayan 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak. Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Gazze halkının yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Özdal, bölgedeki yardımları hakkında yaptığı açıklamada, “Han Yunus bölgesinde bulunan ve 20 bin kişinin faydalandığı Ayya Su Kuyusu uzun süredir kullanılamıyordu. Bağışçılarımızın destekleriyle kuyunun bakım ve onarımını yaparak tekrar çalışabilir hale getirdik. Gazzeli kardeşlerimize destek olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Sadakataşı Derneği, bölgedeki insanlara düzenli olarak su, ekmek, gıda paketi, sebze ve sıcak yemek dağıtımında bulunuyor.

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu'nun onarımını yaparak hizmete...

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu'nun onarımını yaparak hizmete açtı.

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu'nun onarımını yaparak hizmete...

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Ayya Su Kuyusu'nun onarımını yaparak hizmete açtı.

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