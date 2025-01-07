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Sadettin Saran'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirildi

Sadettin Saran hakkında yasa dışı bahis soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:28
Sadettin Saran'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirildi

Sadettin Saran Hakkındaki Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Yeni Gelişme

İş insanı Sadettin Saran hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Saran için 'yurt dışına çıkış yasağı' içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Saran hakkında başlatılan yasa dışı bahse teşvik iddiasındaki soruşturma devam etmektedir. Bugün verilen kararla Saran’ın yurt dışına çıkışı kısıtlanmış oldu.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran’ın ifadesinin alındığı bilgisini paylaştı. Başsavcılık, bazı medya organlarında yayımlanan Saran'ın gözaltına alındığına dair haberleri yalanlayarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir," açıklamasında bulundu.

Yasa dışı bahis soruşturmasında Saran’ın durumu ve kararların önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.

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