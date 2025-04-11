Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Antalya'da Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 14. OHSAD Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, insanların öncelikle sağlıklı kalmayı öğrenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Memişoğlu, hastalanan bireylere doğru yer ve zamanda etkin tedavi sunmanın önemine değindi.

Türkiye'nin Sağlık Sistemi

Konuşmasında, Türkiye'deki sağlık sisteminin dünya genelinde nasıl iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, bu durumun beşeri sermayenin kalitesi ve zenginliği ile ilişkilendirildiğini belirtti. "Biz ne yaparsak yapalım, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin kalitesi bu başarıyı getirmiştir," dedi.

Hedef: İnsan Odaklı Sağlık Sistemi

Sağlıkta dönüşümün önemi üzerinde duran Memişoğlu, hekim odaklı sağlık sisteminden insan odaklı bir sisteme geçişin şart olduğunu ifade etti. Ulaşılabilir sağlık hizmetinin sağlanması gerektiğini ve adaletli ödeme sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

2024 Hedefleri ve Sağlıkta Güven

2024'te Türkiye'nin sağlık sektörünün 1 milyar 63 bin kez insanlara dokunmasını öngören Memişoğlu, bu durumun oldukça dikkat çekici olduğunu, ancak her vatandaşın yılda 12 kez sağlık hizmetine başvurmasının sağlıklı bir durum olmadığını vurguladı.

Güven Endeksi

Memişoğlu, sağlık turizminde hedefin altında kalındığını, ancak Kovid-19'un Türkiye’ye avantaj sağladığını söyledi. "Bedeninizi, canınızı güvenmediğiniz kimseye emanet edemezsiniz. Güven endeksimiz bugün risk altında"]

Standardizasyon Çalışmaları

"Artık bizim kontrolümüz haricinde hiçbir sağlık hizmetinin verilmesini istemiyoruz," diyen Memişoğlu, sağlık meslek mensupları yönetmeliğinin çıkartıldığını, bununla birlikte sağlık hizmetleri sunucusunun kontrol ve standardizasyon anlamındaki önemine vurgu yaptı.

Kampanya ve İş Birlikleri

Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ve diğer bakanlara teşekkür ederken, Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sağlıkta bir paradigma değişiminin şart olduğunu belirten Memişoğlu, sağlıkta başarı için herkesin aynı hedefe odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak

Türkiye'nin sağlık alanında çok iyi bir konumda olduğunu ve daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Memişoğlu, "Sağlık kültürüyle çalışmamız gerekiyor. İlk amacımız sağlıklı kalmayı öğretmektir," ifadelerini kullandı. Kurultay yarın sona erecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 4), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "14. OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"na katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 4), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "14. OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"na katıldı.