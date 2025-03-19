Sağlık Bakanlığı'ndan Çocuklar İçin Altı Bileşenli Aşı Müjdesi

Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemi aşı takviminde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde önemli bir güncelleme yaparak 14 Nisan tarihinde yeni bir aşı uygulamasına geçileceğini duyurdu. Hepatit B aşısı ile beş bileşenli karma aşıyı birleştiren 'altı bileşenli karma aşı', çocuklara tek bir enjeksiyonla altı farklı hastalığa karşı bağışıklık kazandıracak.

Yeni Aşının Faydaları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yeni aşının içeriğinde difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B ve hepatit B yer almaktadır. Böylece aileler, çocuklarını daha az enjeksiyonla koruma altına alacak ve bu da aşı süreçlerini kolaylaştıracak.

Uygulama Detayları

Türkiye'de 1998 yılından bu yana Hepatit B aşısı uygulanmaktayken, 2008'den itibaren de beş bileşenli karma aşı uygulaması yapılmaktadır. Yeni altı bileşenli karma aşı ile beş bileşenli karma aşı ile aşılanmış çocukların devam dozları da tamamlanacak.

Sağlık Bakanlığı, bu yeni aşıları Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezleri ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sunacak. Aileler, çocuklarının sağlıkları için bu fırsatı kaçırmamalı.

Ek bir aşıya gerek kalmadan çocukların sağlığını güvence altına almayı amaçlayan bu uygulama, ülkemizdeki aşı politikalarına büyük bir katkı sağlayacak.