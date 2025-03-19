Sağlık Bakanlığı'ndan Çocuklar İçin Altı Bileşenli Aşı Müjdesi

14 Nisan'dan itibaren uygulanacak 'altı bileşenli karma aşı', 6 hastalığa karşı tek enjeksiyonla bağışıklık sağlayacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:26
Sağlık Bakanlığı'ndan Çocuklar İçin Altı Bileşenli Aşı Müjdesi

Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemi aşı takviminde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde önemli bir güncelleme yaparak 14 Nisan tarihinde yeni bir aşı uygulamasına geçileceğini duyurdu. Hepatit B aşısı ile beş bileşenli karma aşıyı birleştiren 'altı bileşenli karma aşı', çocuklara tek bir enjeksiyonla altı farklı hastalığa karşı bağışıklık kazandıracak.

Yeni Aşının Faydaları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yeni aşının içeriğinde difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B ve hepatit B yer almaktadır. Böylece aileler, çocuklarını daha az enjeksiyonla koruma altına alacak ve bu da aşı süreçlerini kolaylaştıracak.

Uygulama Detayları

Türkiye'de 1998 yılından bu yana Hepatit B aşısı uygulanmaktayken, 2008'den itibaren de beş bileşenli karma aşı uygulaması yapılmaktadır. Yeni altı bileşenli karma aşı ile beş bileşenli karma aşı ile aşılanmış çocukların devam dozları da tamamlanacak.

Sağlık Bakanlığı, bu yeni aşıları Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezleri ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sunacak. Aileler, çocuklarının sağlıkları için bu fırsatı kaçırmamalı.

Ek bir aşıya gerek kalmadan çocukların sağlığını güvence altına almayı amaçlayan bu uygulama, ülkemizdeki aşı politikalarına büyük bir katkı sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Otobüs Şoförünün Ölümü: Mahkeme Kararını Bozdu
2
Türkiye Gündemi: Ekonomik Desteklerden İhracata Çarpıcı Gelişmeler
3
Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!
4
Kars'ta Beyazla Kaplanan Bayburt Barajı'nda Kar Manzarası
5
Türkiye ve Azerbaycan Kardeşliği Uzayda Büyüyor
6
ABD Yargıcı, Çevre Kuruluşlarına Verilen Hibelerin İptalini Durdurdu
7
Avrupa Parlamentosu'ndaki Yolsuzluk Soruşturması Büyüyor: Huawei İle İlgili Aramalar Yapıldı

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!