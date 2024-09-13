Sağlık-Sen, Sağlık Çalışanlarının İzin Günleri İçin Taleplerinizi Açıkladı

Sağlık-Sen'den Önemli Talepler

Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen Genel Başkanı, sağlık çalışanlarının izin günlerini artırmak ve daha esnek çalışma koşulları sağlamak için çağrıda bulundu.

Hizmetin Önemi ve Sağlık Çalışanlarının Yükü

Doğan, sağlık hizmetinin 24 saat kesintisiz sunulduğunu belirterek, sağlık profesyonellerinin hem fiziksel hem de duygusal olarak yorulduğunu vurguladı.

Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Gerekiyor

Gözlemlerine dayanarak, mevcut durumda fazla mesai yapmadan çalışan sağlık personelinin sayısının oldukça az olduğunu ifade etti. Uzun çalışma saatleri, ergonomik olmayan koşullar ve iş yerindeki zorlukların, motivasyonu düşürdüğünü ve verimlilik kaybına neden olduğunu aktardı.

Destekleyici Adımlar Atılmalı

Doğan, sağlık profesyonellerinin sosyal, ruhsal ve fiziksel açıdan desteklenmesi gerektiğini belirtti ve esnek çalışma sisteminin oluşturulmasını, mevcut izne ek olarak ilave izinlerin verilmesini talep etti.