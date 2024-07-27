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Sahipsiz Hayvan Sorunu Tehlike Arz Ediyor

AK Parti'li Ali İnci, sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğini belirtti ve harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 17:19
Sahipsiz Hayvan Sorunu Tehlike Arz Ediyor

Sahipsiz Hayvan Sorunu Gündemde

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sahipsiz hayvan sorununu tehlike olarak tanımladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu konunun ciddiyetini vurguladı.

Netanyahu'ya Tepki

İnci, basın toplantısında ayrıca, ABD Kongresi'nde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlandığı anı da kınadı.

Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Veriler

İnci, sahipsiz köpeklerin doğrudan zarar verme olasılığının arttığını belirtti. Ülkemizde yaklaşık 4 milyon köpeğin olduğunu kaydeden İnci, AK Parti iktidarları süresince kısırlaştırma çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Son 3 yılda başıboş köpek saldırılarının sayısının 4,269 olduğunu ve bu saldırılar neticesinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı. Ayrıca bu olaylardan 6,530 kişinin de etkilendiğini belirtti.

Hayvan Koruma Kanunu Üzerine Öneri

Ali İnci, "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin acilen gündeme alınması gerekmektedir. Bu konuda ilk kez bir irade ortaya konmuştur" dedi. Komisyondaki görüşmelere tüm tarafların katıldığını vurgulayan İnci, bazı grupların bu konuyu istismar ettiğini belirtti.

İnci, "Sahiplenilmeyen hayvanlar bakımevlerine alınacak ve sahiplendirilecektir. 'Sahipsiz hayvan' kavramının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir" diye konuştu. Ayrıca, muhalefet partilerinin teklifle ilgili söylemlerinin yanıldığını ifade etti. İnci, "Biz, sahipsiz hayvanları öldürelim demiyoruz. Güvenilir yaşam alanları oluşturalım diyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.

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