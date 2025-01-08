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Şairin Rızası Yok Oyunu Kartal'da Prömiyerini Yaptı

Hakan Hüseyin Gül'ün yazıp yönettiği 'Şairin Rızası Yok' oyunu, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:12
Şairin Rızası Yok Oyunu Kartal'da Prömiyerini Yaptı

Şairin Rızası Yok Oyunu Prömiyer Yaptı

Hakan Hüseyin Gül'ün yazıp yönettiği ve Yücel Gökçek'in başrolünde yer aldığı "Şairin Rızası Yok" adlı tiyatro oyunu, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Tiyatro Süvari tarafından sahnelenen tek perdelik oyunun prömiyeri öncesinde, yönetmen Gül oyunun ilham kaynağını paylaşıp detayları aktardı.

Gazino Temalı Bir Şair Hikayesi

Hakan Hüseyin Gül, 1970'li yıllarda gazinolar için yayımlanan "masa masa dolaşıp şiir yazacak bir şair aranıyor" ilanından yola çıkarak bu oyunu yazma kararı aldığını ifade etti. "Bu ilan beni çok etkiledi ve gazinoda çalışan bir şaire odaklanmak istedim," diyen Gül, tiyatroseverleri heyecanlandıracak bir şair hikayesine imza attı.

Tarihsel Bağlam ve Naif Kurgu

Oyunun, 1980 darbesi öncesinden başlayarak sonrasını ele alan bir hikaye sunduğunu vurgulayan Gül, "Naif bir kurguya dayanıyor ve izleyiciyi hem eğlendiren hem de hüzünlendiren bir deneyim sunuyor," ifadelerini kullandı.

Gül, oyunda, hiç kitabı yayımlanmamış ve 'İkinci Yeni' akımının etkisinde kalan, gazinoya düşen bir şairin trajikomik öyküsünün işlendiğine dikkat çekti.

Evrensel ve Yerel Değerler Arasında Bir Dengede

Gül, yazdığı metinlerde evrensel unsurların yanı sıra yerel değerlere de önem verdiğini belirterek, "Bize ait olan değerlerden yola çıkarak Batıcı olmayan bir oyun ortaya koymaya çalıştım," dedi.

Tek Kişilik Oyun ve Performansın Önemi

Tek kişilik bir performans sergilenen oyunda, 13 farklı karakterin canlandırıldığına dikkat çeken Gül, "Bu tür oyunlar zorlu olsa da Yücel Gökçek bu meşakkatli işi başarıyla üstlendi. Seyirciler bu güzel performansı izleme fırsatı bulacaklar," açıklamasında bulundu.

Dramaturgluğunu Tufan Yılmaz, müziklerini Serkan Aydın, uygulayıcı yapımcılığını ise Nil Derin Gül ve Sare Ela Gül'ün üstlendiği "Şairin Rızası Yok", ocak ayı boyunca Kartal Ada Sanat Tiyatrosu, Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Kadıköy Feyk Sahne'de sahnelenecek.

Hakan Hüseyin Gül'ün yazıp yönettiği, Yücel Gökçek'in oynadığı "Şairin Rızası Yok" oyunu, Kartal...

Hakan Hüseyin Gül'ün yazıp yönettiği, Yücel Gökçek'in oynadığı "Şairin Rızası Yok" oyunu, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Yönetmen Hakan Hüseyin Gül, oyun öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hakan Hüseyin Gül'ün yazıp yönettiği, Yücel Gökçek'in oynadığı "Şairin Rızası Yok" oyunu, Kartal...

Hakan Hüseyin Gül'ün yazıp yönettiği, Yücel Gökçek'in oynadığı "Şairin Rızası Yok" oyunu, Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Yönetmen Hakan Hüseyin Gül, oyun öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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