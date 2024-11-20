Sakarya'da Çocuklar Filistinli Akranları İçin Tek Yürek Oldu

Sakarya'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranlarını unutmadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, aralarında engelli çocukların da bulunduğu birçok çocuk, yüz boyama ve balon şişirme gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinlik sırasında, bazı çocuklar hazırlanan dünya maketi üzerine "Benim oyun oynama hakkım var", "Savaşsız, açlıksız, adil bir dünya istiyoruz", "Dünyamızı çocuklarımız için koruyalım", "Sevgi ve merhametin olduğu bir dünya" yazılı etiketler yapıştırarak mesajlarını iletti.

Ellerinde döviz ve beyaz güvercin figürleriyle sahneye çıkan çocuklar, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan 8 yaşındaki Ayşe Sena Uzunoğlu, tüm çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğinin altını çizerek, "Bütün çocuklar dil, din, ırk, cinsiyet ya da başka bir fark gözetilmeksizin aynı haklara sahip olmalıdır" ifadesini kullandı.

Uzunoğlu, sözlerine devam ederek, "Bazı çocuklar sağlıklı bir şekilde büyüme, eğitim alma ve oyun oynama haklarından mahrum kalıyor. Birçok çocuk savaş, yoksulluk ve açlık nedeniyle acı çekiyor. Filistinli çocuklar gibi bazıları zulme uğruyor" dedi. "Biz çocuklar büyüdüğümüzde bu dünyayı daha adil, eşit ve barışçıl bir hale getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Alemdar'dan Önemli Mesaj

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocuksuz bir dünyada sevgi, merhamet ve adaletin olmayacağını vurgulayarak, "Dünyada eşit ve adil bir yaşam istiyorsak, çocuklarımızın eşit yaşamasına ve eğitimine hassasiyet göstermeliyiz. Tüm dünyadaki çocukların haklarını alma mücadelesi hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, müzisyen ve hikaye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız, çocuklar için bir konser verdi. Akyıldız, Filistinliler için söylediği ilk şarkısını çocuklarla birlikte seslendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranlarını unutmadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda aralarında engellilerin de olduğu çocuklar, yüz boyama ve balon şişirme gibi çeşitli etkinliklere katıldı. Ellerinde döviz ve beyaz güvercin figürleri taşıyan çocuklar, basın açıklaması yaptı.

Sakarya'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranlarını unutmadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda aralarında engellilerin de olduğu çocuklar, yüz boyama ve balon şişirme gibi çeşitli etkinliklere katıldı. Ellerinde döviz ve beyaz güvercin figürleri taşıyan çocuklar, basın açıklaması yaptı.