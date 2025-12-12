DOLAR
Sakarya'da Kasım Ayında 4 Trafik Kazası KGYS'ye Yansıdı

Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen 4 trafik kazası KGYS kameralarına yansıdı; görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:27
Kural ihlalleri ve dikkatsizlik kameralara takıldı

Sakarya'da Kasım ayı içinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan görüntülerde, kazaların büyük ölçüde kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiği görüldü.

SAKARYA'DA DİKKATSİZLİK VE KURAL İHLALLERİ NETİCESİNDE KASIM AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI KGYS KAMERALARINA YANSIDI.

