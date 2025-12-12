Sakarya'da Kasım Ayında 4 Trafik Kazası KGYS'ye Yansıdı
Kural ihlalleri ve dikkatsizlik kameralara takıldı
Sakarya'da Kasım ayı içinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan görüntülerde, kazaların büyük ölçüde kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiği görüldü.
SAKARYA'DA DİKKATSİZLİK VE KURAL İHLALLERİ NETİCESİNDE KASIM AYI İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI KGYS KAMERALARINA YANSIDI.