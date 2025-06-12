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Sakarya'da Kaza Sonrası Yangın: Karı Koca Yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil kazası sonrası çıkan yangın, araçtaki karı kocayı yaraladı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 16:17
Sakarya'da Kaza Sonrası Yangın: Karı Koca Yaralandı

Sakarya'da Kaza ve Yangın

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonrası yangın çıkan otomobildeki bir çift yaralandı. G.C. yönetimindeki 54 ADA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karasu-Adapazarı kara yolu, Limandere Mahallesi mevkiinde orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç, karşı şeritte ters yöne döndü ve yanmaya başladı. Kazanın ardından çevredekiler hemen harekete geçerek, yaralı sürücü ve eşini kazanın gerçekleştiği yerden çıkararak, otomobilde çıkan yangını da söndürdü.

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaza yaptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki çift...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaza yaptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki çift yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaza yaptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki çift...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaza yaptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki çift yaralandı.

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