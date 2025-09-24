Sakarya'da makarna fabrikası patlaması davasında hapis cezaları

Sakarya'da makarna fabrikası patlaması davasında karar

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında geçen yıl meydana gelen patlamaya ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlama nedeniyle yargılanan 6 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

Duruşma ve savunmalar

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık fabrika müdürü V.U, tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T. ile hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B. ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Tanık olarak dinlenen Z.Y, kolundan ve sırtından yaralandığını belirterek mağduriyetini ve hakkını talep etti. Z.Y'nin avukatı dosyanın eksikliklerle bu aşamaya geldiğini, patlamanın nedeninin netleştirilmediğini ve soruşturma aşamasında acelece takipsizlik kararı verildiğini savundu. Avukat, suçun bilinçli taksir veya olası kast tartışmalarını da gündeme getirerek sanıkların üst hedeften cezalandırılmasını istedi.

Olayda hayatını kaybeden Nail Karagüzel'in yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti; aile üyeleri ihmale dikkat çekti ve cezalandırma talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasında cumhuriyet savcısı, fabrika müdürü V.U ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T, patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar; idari işler sorumlusu C.B'nin ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapislerini talep etti. Savcı ayrıca V.U'nun tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanıklar ve avukatları mütalaayı kabul etmediklerini, yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini, tahliye ve beraat taleplerini sürdüğünü bildirdi. Sanıklar son sözlerinde beraat talep etti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında şu ceza kararlarını verdi: V.U ve İ.B'ye 11 yıl 8 ay, D.T, Y.T ve Ö.K'ye 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İdari işler sorumlusu C.B hakkında ise 3 yıl 4 ay hapis cezası hüküm altına alındı. Heyet, V.U'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Olayın kısa geçmişi

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlama sonrası yangın çıkmış, soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay (27)'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi çeşitli hastanelere kaldırılmış, ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) 10 Ekim'de, Naim Karagüzel (35) 14 Ekim 2024'te tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu zanlılar ifadeye çağrılmış, bazı şüpheliler hakkında gözaltı ve adli kontrol kararları uygulanmış; bazı isimler hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Mahkeme kararında belirtilen cezalar ve tutukluluk/tahliye kararları duruşma tutanağına geçirildi.