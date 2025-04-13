Sakarya'da Nadir Görülen Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu İlçesinde Kaplumbağa Bulundu

Akdeniz'e özgü fakat Türkiye kıyılarında ender rastlanan deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), Sakarya'nın Karasu ilçesinde ölü olarak karaya vurdu.

Olay, İhsaniye Mahallesi'nde sahil kıyısında bir vatandaşın kaplumbağayı gözüne çarpmasıyla ortaya çıktı. Hemen Karasu Belediyesi yetkililerine haber veren bu kişi, hayvanın Kanatlı Sınmaz adlı bir vatandaş olduğu öğrenildi.

Kayıp Deri Sırtlı Kaplumbağa Hakkında Bilgiler

Deri sırtlı deniz kaplumbağası olarak tanımlanan hayvanın ölüsü, Karasu Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden kaldırıldı. Kaplumbağayı inceleyen Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Bu türü şimdiye kadar Karadeniz'de görmedik. Kaplumbağa ölü. Uzunluğu yaklaşık 1,5 metre. Buraya nasıl geldiği belli değil." dedi.

Bu tür kaplumbağalar, Akdeniz'de sıkça görülseler de, Türkiye'nin kuzey kıyılarında çok nadir bulunuyor olmaları sebebiyle bu olay dikkat çekti.

Akdeniz'de yaşayan ancak Türkiye çevresinde nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilde ölü bulundu.

Akdeniz'de yaşayan ancak Türkiye çevresinde nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilde ölü bulundu.