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Sakarya'da Öğrenciler Bal Kabağından Biyoplastik Üretti

Sakarya'da ortaokul öğrencileri, bal kabağı atığından çevre dostu biyoplastik üretti. Proje, doğa dostu plastiklerin önemini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 15:17
Sakarya'da Öğrenciler Bal Kabağından Biyoplastik Üretti

Sakarya'da Çevre Dostu Biyoplastik Üretimi

Sakarya'da bulunan Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, bal kabağı atığından elde ettikleri biyoplastik ile çevre dostu bir projeye imza attı. TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen projede, öğrenciler doğaya zarar vermeyen biyoplastikler üreterek sürdürülebilir bir gelecek hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Projenin Amaçları ve Faydaları

Projeyle üretilen biyoplastiklerin, zamanla toprağa karışarak doğal gübre görevi görmesi bekleniyor. Bu sayede, toprak kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarına karışan mikroplastik miktarının azaltılması ve petrol türevli plastiklerin üretiminden kaynaklanan karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

Öğrencilerin Çalışmaları İle İlgili Bilgiler

Adapazarı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erdal Erdem, öğrencilerin 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında bu projeyi geliştirdiğini belirtti. Üretilen biyoplastikler, çeşitli tohumların, gıda ürünlerinin saklanması ve fidanların toprağa ekilmesinde kullanılan pratik bir çözüm sunuyor.

Biyoplastik Üretim Süreci

Uzman Biyoloji Öğretmeni Sevgi Gürpınar, laboratuvar ortamında bal kabağının kullanılmayan kısımlarını değerlendirerek biyoplastik elde ettiklerini açıkladı. Gürpınar, “Elde ettiğimiz biyoplastikleri keserek şekiller verdik, kullanılabilir hale getirdik. Normalde bitki fideleri poşetlerle satılıyor ve toprağa ekildikten sonra plastik kirliliği bırakıyordu. Ancak bizim biyoplastik poşetler toprağa ekildiğinde bir süre sonra çözünüyor ve doğaya zarar vermiyor.” dedi.

Öğrencilerin Duyguları ve Gelecek Vizyonu

Öğrenciler Zeynep Mira Yaylacı ve Ahmet Krem Karayel, bal kabağı atıklarından ürettikleri biyoplastiklerin doğaya zarar vermediğini vurgulayarak, projelerinin çevre üzerindeki olumlu etkisinin büyük olduğunu belirttiler.

Sakarya'da ortaokul öğrencileri, bal kabağı atığından çevreye zarar vermeyen biyoplastik elde...

Sakarya'da ortaokul öğrencileri, bal kabağı atığından çevreye zarar vermeyen biyoplastik elde etti. Projeyle doğada çözülebilen, çevre dostu biyoplastikler sayesinde toprak kirliliğinin önüne geçilmesi, su kaynaklarına karışan mikroplastik miktarının azaltılması, petrol türevli plastiklerin üretimlerinden kaynaklı karbon salınımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sakarya'da ortaokul öğrencileri, bal kabağı atığından çevreye zarar vermeyen biyoplastik elde...

Sakarya'da ortaokul öğrencileri, bal kabağı atığından çevreye zarar vermeyen biyoplastik elde etti. Projeyle doğada çözülebilen, çevre dostu biyoplastikler sayesinde toprak kirliliğinin önüne geçilmesi, su kaynaklarına karışan mikroplastik miktarının azaltılması, petrol türevli plastiklerin üretimlerinden kaynaklı karbon salınımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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