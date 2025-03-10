Sakarya'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırı: Sağlık Durumu Ciddi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir okul müdürü, odasında bıçaklı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:54
Sakarya'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırı: Sağlık Durumu Ciddi

Sakarya'da Bıçaklı Saldırı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu müdürü E.C, odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Saldırının, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.H. tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Olayın Gelişimi

Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. E.C, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Müdürün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırgan Gözaltında

Olayın ardından M.H. isimli saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Okulda, öğrencilerin velileri tarafından alındı. Güvenlik amacıyla polis ekipleri, okulda detaylı incelemelerde bulundu.

Olayın nedeni ve arka planı hakkında soruşturma devam ediyor.

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