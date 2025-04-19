Sakarya'da Otobüs Şoföründen Örnek Davranış: Rahatsız Yolcuyu Hastaneye Kaldırdı

Sakarya'da, bir belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan bir yolcunun hayatını kurtardı. Emre Ateş isimli şoför, 9-A Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında sefer yaparken, otobüste seyahat eden bir yolcunun fenalaştığını fark etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, diğer yolcuların durumu ilettiği Ateş, hemen hareket amirliğini arayarak bilgi verdi. Durumu ciddiye alan Ateş, otobüsün güzergahını değiştirerek Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı.

Otobüste sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından, daha sonra hastaneye ulaşan yolcu, tedavi altına alındı. Yapılan muayenede, yolcunun epilepsi krizi geçirdiği belirlendi.

İyi haber ise, yaşanan olayın ardından yolcunun, hastanede tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu oldu.

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.