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Sakarya'da Polis Memurunun Araçında Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kaleşnikof ve 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Sakarya'da bir polis memurunun aracında 9 kaleşnikof tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca bulundu, zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:31
Sakarya'da Polis Memurunun Araçında Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kaleşnikof ve 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Sakarya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Valilikten Açıklama Geldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde hareket eden güvenlik güçleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurdukları araçta detaylı bir arama yaptı.

Yapılan aramada, toplam 9 kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 25 şarjör ve 77 fişek ele geçirildi.

Zanlı Gözaltında

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak araçta bulunan ve polis memuru olduğu belirlenen M.A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden M.A.K.'nin, olayla bağlantılı diğer detaylar üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Bu operasyon, Sakarya'daki asayişin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi...

Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi...

Sakarya'da polis memurunun aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

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