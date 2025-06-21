Sakarya'da Sahilde İnsansız Hava Aracı Bulundu

Sakarya'da İHA Tespiti: Emniyet Ekipleri İncelemeye Aldı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Karasu ilçesinde, halk plajında bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. Olay, Karasu Halk Plajı 28. Kule önlerinde gerçekleşti ve bölgedeki bir vatandaşın bu durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar etmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine sahile giden emniyet personeli, tespit edilen İHA'yı Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim etti. Yetkililer, menşei belli olmayan İHA'nın Su Altı Savunma ekipleri tarafından detaylı bir şekilde inceleneceğini ve güvenli bir alanda muhafaza altına alınacağını bildirdi.

Bu gelişme, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırılması ve insansız hava araçlarına yönelik dikkatlerin bir kez daha yoğunlaşmasına neden oldu.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde sahilde insansız hava aracı (İHA) bulundu.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde sahilde insansız hava aracı (İHA) bulundu.