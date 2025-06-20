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Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 20:56
Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Arifiye ve Ferizli ilçelerinde kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, A.A, M.A. ve H.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin lira ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan...

Sakarya'nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin lira ele geçirildi.

Sakarya'nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan...

Sakarya'nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 bin lira ele geçirildi.

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