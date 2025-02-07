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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Karasu'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:02
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya Karasu'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.A.Y. (34) ve C.A. (45) adlı iki şüpheli, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Gözaltına Alınanlar ve Ele Geçirilen Malzemeler

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik yoğun bir çalışma başlattı. Düzenledikleri operasyonda, şüphelilerin ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda; sentetik uyuşturucu yanı sıra 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı....

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Düzenlenen operasyonda, 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

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