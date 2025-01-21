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Sakarya'da Vinç Kazası: Yabancı Uyruklu İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen vinç kazasında 22 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:20
Sakarya'da Vinç Kazası: Yabancı Uyruklu İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Fabrikada Vinç Kazası

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada yaşanan talihsiz bir olayda, üzerine vinç düşen İsa E. (22) hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olay, fabrikanın çalışma alanında meydana geldi. Yabancı uyruklu işçi İsa E., çalıştığı firma tarafından kullanılan bir travers vinç (yatay veya dikey kaldırma ekipmanı) tarafından ezildi.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa E., ne yazık ki yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hendek'te yaşanan bu üzücü kaza, iş güvenliği ve alınacak önlemler konusunda önemli bir tartışma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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