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Sakarya'da Yüksek Ses ve Egzoz Denetimi: 50 Sürücüye Cezai İşlem

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan denetimde 50 sürücüye yüksek ses ve egzoz nedeniyle ceza verildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:30
Sakarya'da Yüksek Ses ve Egzoz Denetimi: 50 Sürücüye Cezai İşlem

Sakarya'da Olaylı Denetim

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri ve trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetim Detayları

Halkın huzurunu sağlamak amacıyla düzenlenen denetim, Bağlar Caddesi'nde gerçekleştirildi. Yol kenarında durdurulan araçların egzoz sesleri ve gürültü seviyeleri kontrol edildi.

Uygulamanın Amaçları

Bu tür denetimlerin, özellikle çevre ve toplum sağlığını korumak amacıyla sürdürüleceği belirtildi. Cezai işlem uygulanan sürücüler, yüksek ses ve abartılı egzoz kullanmanın yarattığı rahatsızlık nedeniyle cezalandırıldı.

Toplum Sağlığını Önceliklendirme

Serdivan'daki denetimler, yerel yönetimin halk güvenliğini artırma ve çevre kirliliğini önleme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tür uygulamalar, sürücüleri kurallara uymaları konusunda cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan yüksek ses ve egzoz denetiminde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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