Sakarya'daki Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davasında 6 Sanık Yeniden Yargılanıyor

Sakarya'da Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davası Başladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2020 yılında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan havai fişek fabrikası patlaması davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşma, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Tutuklu ve Tutuksuz Sanıkların Katılımı

Duruşmaya, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken; tutuksuz sanıklar Aslı D. ve müşteki sanık Ahmet Ç. ile birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından mahkeme, cumhuriyet savcısının mütalaasını tekrar etti. Savcı, mahkemenin kararında direnmesini, sanıkların ilk verilen karardaki suçlardan cezalandırılmasını ve Yaşar C.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müştekilerin Talepleri

Müştekiler ve avukatları ise savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, Yargıtay'ın ilamı doğrultusunda karar verilmesini ve Yaşar C.'nin tutukluluk halinin devamını istediler.

Yaşar C.'nin Savunması

Tutuklu sanık Yaşar C. mütalaayı kabul ettiğini ancak tutukluluğa ilişkin karara katılmadığını belirtti. Yargıtay’ın kararını lehine bozulması gerektiğini savunan C., "Cezanın infazdaki durumu belli. Açıkta yatma süresini bile kapalıda geçirdim. Yargıtay bu dosyayı okumadan karar vermiş, okunsaydı lehime bozulması lazımdı.“ dedi.

Duruşma Öncesi Basın Açıklaması

Duruşma öncesinde "Hendek İçin Adalet" pankartı ile yapılan basın açıklamasında, müştekilerin avukatı Evren İşler, Yargıtay'ın "olası kast" ilamına rağmen yargılamanın sürdüğünü vurgulayarak, ailelerin yıllarca adalet arayışında olduklarını dile getirdi.

Olayın ve Davanın Geçmişi

Patlama, 3 Temmuz 2020 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelmiş, 7 kişinin ölümüne ve 127 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlamanın ardından fabrika sahibi de dahil olmak üzere 5 şüpheli tutuklanmıştı. Yargıtay’ın kararları doğrultusunda sanıkların yargılanmasına yeniden başlanılması ise adalet arayışının sürdüğünü göstermektedir.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin Yargıtayın onama ve bozma kararlarının ardından 6 sanığın tekrar yargılanmasına devam edildi. Duruşma öncesinde patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz (ortada) ile Avukat Evren İşler, adalet sarayının önünde basın açıklamasında bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin Yargıtayın onama ve bozma kararlarının ardından 6 sanığın tekrar yargılanmasına devam edildi. Duruşma öncesinde patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz (ortada) ile Avukat Evren İşler, adalet sarayının önünde basın açıklamasında bulundu.