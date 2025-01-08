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Sakarya Jandarma Komutanı Albay Karaca, Yılın Kareleri Oylamasında

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:04
Sakarya Jandarma Komutanı Albay Karaca, Yılın Kareleri Oylamasında

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, ajansın yıl boyunca çektiği en dikkat çekici fotoğrafları seçmek amacıyla yapılıyor.

Karaca, oylamaya katılımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın profesyonel çalışmaları ve Türk basınındaki önemi hakkında vurgu yaptı. Bu tür etkinliklerin, sanatı ve haberciliği bir araya getirdiğini belirtti.

Oylama süreci, Türkiye genelinde birçok katılımcı tarafından ilgiyle takip edilirken, Albay Karaca'nın bu sürece dahil olması, hem jandarnma teşkilatının toplumsal olaylara olan duyarlılığını gösteriyor hem de medyanın önemini pekiştiriyor.

Etkinliğin sonuçlarıyla birlikte, bu yılın en çarpıcı fotoğraflarının sergileneceği duyuruldu.

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Karaca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Sakarya Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Karaca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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