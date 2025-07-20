Sakarya'nın Geyve İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, acil durum ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangın ihbarı üzerine derhal Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangına anında müdahale eden ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyorlar.

Yangının nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.