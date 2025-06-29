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Sakarya'nın İlk Metrobüs Hattında Deneme Seferi Gerçekleştirildi

Sakarya'nın metrobüs hattı, yapılan deneme seferiyle hizmete girmeye hazırlanıyor. 15 Temmuz'dan itibaren ücretsiz hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 22:13
Sakarya'nın İlk Metrobüs Hattında Deneme Seferi Gerçekleştirildi

Sakarya'nın Metrobüs Heyecanı Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin ilk metrobüs hattını hayata geçirerek önemli bir ulaşım projesinin deneme seferini gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen deneme seferi, Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta yapıldı.

Projeye Dair Detaylar ve Hedefler

Türkiye'de metrobüsle ulaşımı başlatan ikinci şehir olan Sakarya'da, Şehir Hastanesi ile Adapazarı Gar Meydanı arasındaki 19,5 kilometrelik hattın 13 istasyonu bulunuyor. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattının şehrin ulaşımını rahatlatacağını ve kentsel dönüşüm projelerinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Ücretsiz Seferler Başlıyor

Alemdar, 15 Temmuz itibarıyla Gar Meydanı ile Camili arasındaki tarifeli seferlerin başlayacağını, bu süreçte test sürüşlerinin devam edeceğini ve okullar açılana kadar metrobüslerin ücretsiz olacağını açıkladı. Projenin güncel ekonomik değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira olduğunu da belirtti.

Tarihî Bir Günden Bahsediliyor

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, gerçekleştirilen deneme seferinin tarihi bir gün olduğunu dile getirerek, projenin Sakarya'ya çok şey katacağını ifade etti. Diğer milletvekilleri de projeye destek verdiklerini ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene Katılım Yoğundu

Deneme seferinin yapıldığı törende, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, il başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da yer aldı. Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman ve Yurtiçi Otobüs Satış Direktörü Murat Torun tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a plaket takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen metrobüs hattının test...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen metrobüs hattının test sürüşü gerçekleştirildi. TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen metrobüs hattının test...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen metrobüs hattının test sürüşü gerçekleştirildi. TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

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