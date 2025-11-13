Sakarya Şehir Hastanesi İnşaatı %82 Tamamlandı

Projede son durum ve hedefler

Yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 5 bloktan oluşan dev sağlık kompleksi, şu ana kadar %82 oranında tamamlandı.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Adapazarı Alandüzü Mahallesindeki inşaat alanında incelemelerde bulunarak projedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Toplam 283 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede; 315 poliklinik, son teknolojiyle donatılmış 35 ameliyathane ve 183 yoğun bakım yatağı yer alacak. Ayrıca hastanede 25 yataklı diyaliz merkezi, 10 yataklı palyatif bakım birimi, 10 yatak kapasiteli yanık tedavi ünitesi ve anne oteli gibi hizmet birimleri bulunacak.

Bunun yanı sıra 30 yataklı kemik iliği nakil ünitesinin de hizmete alınması planlanıyor. Depreme dayanıklılığı artırmak amacıyla hastane sağlam zeminde ve 835 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa ediliyor.

Hizmete girdiğinde yalnızca Sakarya’nın değil bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacına büyük katkı sunması hedefleniyor.

