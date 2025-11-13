Sakarya Şehir Hastanesi İnşaatı %82 Tamamlandı

Sakarya Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 82 tamamlandı; 283 bin m², 315 poliklinik, 35 ameliyathane, 183 yoğun bakım ve 835 deprem izolatörüyle bölgeye hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:17
Sakarya Şehir Hastanesi İnşaatı %82 Tamamlandı

Sakarya Şehir Hastanesi İnşaatı %82 Tamamlandı

Projede son durum ve hedefler

Yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 5 bloktan oluşan dev sağlık kompleksi, şu ana kadar %82 oranında tamamlandı.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Adapazarı Alandüzü Mahallesindeki inşaat alanında incelemelerde bulunarak projedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Toplam 283 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanede; 315 poliklinik, son teknolojiyle donatılmış 35 ameliyathane ve 183 yoğun bakım yatağı yer alacak. Ayrıca hastanede 25 yataklı diyaliz merkezi, 10 yataklı palyatif bakım birimi, 10 yatak kapasiteli yanık tedavi ünitesi ve anne oteli gibi hizmet birimleri bulunacak.

Bunun yanı sıra 30 yataklı kemik iliği nakil ünitesinin de hizmete alınması planlanıyor. Depreme dayanıklılığı artırmak amacıyla hastane sağlam zeminde ve 835 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa ediliyor.

Hizmete girdiğinde yalnızca Sakarya’nın değil bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacına büyük katkı sunması hedefleniyor.

YAPIMI DEVAM EDEN SAKARYA ŞEHİR HASTANESİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR. 5 BLOKTAN...

YAPIMI DEVAM EDEN SAKARYA ŞEHİR HASTANESİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR. 5 BLOKTAN OLUŞAN DEV SAĞLIK KOMPLEKSİ, YÜZDE 82 ORANINDA TAMAMLANDI.

YAPIMI DEVAM EDEN SAKARYA ŞEHİR HASTANESİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR. 5 BLOKTAN...

İLGİLİ HABERLER

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de