Gürbulak'ta 394 kg Metamfetamin Ele Geçirildi — Değeri 1 milyar 179 milyon lira

Gürbulak'ta bir tırda piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan 394 kilo metamfetamin bulundu; narkotik ekipleri ele geçirilen uyuşturucuyu imha etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:28
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri kaçakçılığı engelledi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan uyuşturucuya el koydu.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen bir tır şüpheli görülerek durduruldu.

Yürütülen incelemede, NARKOKİM timlerinin X-Ray tarama sistemiyle yaptığı kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon lira olduğunu belirtti ve maddelerin imha edildiğini açıkladı.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı; soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş analiz sistemleri ve koordineli operasyon yeteneğiyle uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı mücadeleyi sürdürdüğü vurgulandı. Bakanlık, toplum sağlığı, kamu düzeni ve ülke güvenliğini korumak amacıyla her türlü kaçakçılığa karşı sıfır tolerans ilkesini devam ettireceğini bildirdi.

