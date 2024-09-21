DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.151.074,8 -0,42%

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe: Şüpheli Tutuklandı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e tokat atan C.Ş, 'yağmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:15
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe: Şüpheli Tutuklandı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e Darbe

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan C.Ş., "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı. Olay, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında C.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Polis ekipleri, C.Ş.'yi İstanbul'da gözaltına alarak Sakarya'ya getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve İfade

Savcılık sorgusunun ardından C.Ş., nöbetçi hakimliğe çıkarıldı ve "yağmaya teşebbüs" suçuyla tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, yönetim içindeki tartışmalar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını belirttiği öne sürüldü.

Görüntüyü Çeken Kişi Araştırılıyor

Olay sırasında C.Ş.'nin yanında bulunan S.İ. ise, olayın nasıl yayıldığı konusunda bilgisinin olmadığını iddia etti. S.İ.'nin ifadesinin alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü...

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistin Özgürlük Platformu'ndan Gazze'ye Destek Gösterisi
2
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe: Şüpheli Tutuklandı
3
Samsun'da Trafik Kazası: Üç Yaralı
4
Marmaris'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Avusturya'da Liste Gaza Adayları Tanıtıldı
6
Konya'da Yol Kenarında Ceset Bulundu

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik