Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe: Şüpheli Tutuklandı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e Darbe

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan C.Ş., "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı. Olay, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında C.Ş. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Polis ekipleri, C.Ş.'yi İstanbul'da gözaltına alarak Sakarya'ya getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve İfade

Savcılık sorgusunun ardından C.Ş., nöbetçi hakimliğe çıkarıldı ve "yağmaya teşebbüs" suçuyla tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, yönetim içindeki tartışmalar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını belirttiği öne sürüldü.

Görüntüyü Çeken Kişi Araştırılıyor

Olay sırasında C.Ş.'nin yanında bulunan S.İ. ise, olayın nasıl yayıldığı konusunda bilgisinin olmadığını iddia etti. S.İ.'nin ifadesinin alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.