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Şam'da Baas Rejiminin Çöküşü Sonrası Coşkulu Kutlamalar

Baas partisinin 61 yıllık iktidarının sona ermesiyle Şam'da büyük kutlamalar başladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:11
Şam'da Baas Rejiminin Çöküşü Sonrası Coşkulu Kutlamalar

Şam'da Kutlamalar Sürüyor

Baas partisinin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından, Suriye’nin başkenti Şam'da halk yoğun bir heyecanla kutlamalar yapıyor. Emevi Meydanı'nda toplanan kalabalık, şarkılar söyleyerek ve araba konvoylarıyla coşkularını ifade ediyor.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların şiddetlendiği bir dönem yaşandı. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde hakimiyet kuran gruplar, 7 Aralık'ta Şam'a girmeye başladılar. Halk kitlelerinin de destek vermesiyle birlikte rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolünü kaybetti ve eski rejim tamamen çöktü.

Baas Partisi'nin lideri Esed, başkentten kaçarak bölgeyi terk etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Suriye Milli Ordusu aralık ayında başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG terör örgütünden kurtardı. Bu operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki önemli bir terör yuvası temizlenmiş oldu.

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