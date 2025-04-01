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Şam'da Yeryüzü Çocukları'ndan 500 Yetim Çocuğa Eğlence

Yeryüzü Çocukları Derneği, Şam'da düzenlediği etkinlikle 500 yetim çocuğa moral vererek sevgi dolu anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:15
Şam'da Yeryüzü Çocukları'ndan 500 Yetim Çocuğa Eğlence

Yeryüzü Çocukları Derneği, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği özel etkinlikle 500 yetim çocuğun yüzünü güldürdü. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen eğlenceli aktiviteler, çocukların kaybettikleri neşeyi yeniden bulmalarına yardımcı oldu.

Etkinlik süresince çocuklar, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro oyunları ve çeşitli yarışmalar gibi eğlenceli etkinliklerde yer aldı. Gün sonunda ise çocuklara hediyeler dağıtılarak, organizasyon sonlandırıldı.

Bu etkinliğin ana amacı, yetim çocukların moral ve motivasyonunu artırmakla birlikte, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekmekti. Yeryüzü Çocukları Derneği'nin Şam'daki organizasyon sorumlusu Abdulhadi Sadaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da yaşayan 500 çocuğa yönelik bir bayram etkinliği organize ettiklerini belirtti.

Sadaki, çocukların yaşadığı zorlu günleri bir nebze de olsa unutturmak ve onları topluma yeniden kazandırmak istediklerini ifade ederek, “Eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Savaşın izlerini taşıyan bölgedeki çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sadaki ayrıca, bu çocukların gelecekte kendi bölgelerini yeniden inşa etme sürecinde aktif rol almasını umduklarını da sözlerine ekledi.

Yeryüzü Çocukları Derneği, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği etkinlikte 500 yetim çocuğun...

Yeryüzü Çocukları Derneği, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği etkinlikte 500 yetim çocuğun yüzünü güldürdü. Organizasyon kapsamında, yetim çocuklar çeşitli oyunlar, gösteriler ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Yeryüzü Çocukları Derneği, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği etkinlikte 500 yetim çocuğun...

Yeryüzü Çocukları Derneği, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği etkinlikte 500 yetim çocuğun yüzünü güldürdü. Organizasyon kapsamında, yetim çocuklar çeşitli oyunlar, gösteriler ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

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