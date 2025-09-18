Şam'ın Ateybe'sinde Toplu Mezar: Yaklaşık 100 Muhalif Savaşçıya Ait Kalıntılar Bulundu

Şam'ın Ateybe bölgesinde, Genel Güvenlik birimlerinin kazısında yaklaşık 100 muhalif savaşçıya ait olduğu değerlendirilen toplu mezar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:08
Şam'ın Ateybe'sinde Toplu Mezar Bulundu

Şuriye'nin başkenti Şam'ın Ateybe bölgesinde, muhalif savaşçılara ait olduğu değerlendirilen bir toplu mezar tespit edildi. Olay, Genel Güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında ortaya çıktı.

Kazı ve Bulgular

Gerçekleştirilen kazıda, yaklaşık 100 kişiye ait kalıntılar bulundu. Yetkililer, bulunan kalıntıların muhalif savaşçılara ait olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bağlam

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar keşfedilmeye devam ediyor. Ateybe'deki tespit de bu çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti.

