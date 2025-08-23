DOLAR
Samsun Alaçam'da Kayıp Alzheimer Hastası Vedat Ceylan Bulundu

Samsun Alaçam'da iki gün süren aramanın ardından kayıp Alzheimer hastası 55 yaşındaki Vedat Ceylan ekiplerce bulundu ve hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:18
Samsun Alaçam'da Kayıp Alzheimer Hastası Vedat Ceylan Bulundu

Samsun Alaçam'da Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

İlçede iki gün süren arama çalışmalarının ardından, 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan ekipler tarafından bulundu.

Arama Çalışmaları ve Başlangıç

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Yenicami Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Ceylan'dan haber alınamamasıyla başladı. Ailesinin yaptığı kayıp ihbarı üzerine bölgedeki arama çalışmaları genişletildi. Gece geç saatlere kadar süren aramalardan sonuç alınamamasına rağmen çalışmalar aksatılmadan sürdürüldü.

Katılımcı Ekipler

Arama kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde katılan ekipler arasında İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 komando timi, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 25 personel, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2 polis özel harekat timi, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 20 personel, AFAD'dan 8 personel ve yaklaşık 40 sivil vatandaş yer aldı. Bölge halkının desteği de aramalarda önemli rol oynadı.

Son Durum

Çalışmalar sonucunda Vedat Ceylan, ekipler tarafından bulundu. Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Ceylan'ın, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

