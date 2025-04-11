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Samsun-Ankara Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı, maddi hasarlı kazalara ve sürüş güçlüklerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:17
Samsun-Ankara Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

Samsun-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı, sürücüler için zorlu anlar yaşattı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bu sabah yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Sürücüler, karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kara yolları ekipleri, yolun her iki yönünde kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Öte yandan, tır ve çekici araçlarının Ankara yönüne gidişine izin verilmemekte; bu araçlar belirlenen alanlarda bekletilmektedir.

Tüm sürücülerin, kar yağışının oluşturduğu tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemle hatırlatılmaktadır.

Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme...

Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme...

Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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