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Samsun Bafra'da Tır ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, tırla çarpışan traktördeki iki kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 21:34
Samsun Bafra'da Tır ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: Tır ile Traktör Çarpıştı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan traktördeki iki kişi yaralandı. Olay, Kenan Maden'in (66) kullandığı 61 K 9346 plakalı tır ile Sebahattin Arslan (58) yönetimindeki 55 JC 346 plakalı traktör arasında gerçekleşti.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi mevkisinde yaşandı. Çarpmanın etkisiyle, kütük yüklü traktör yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Sebahattin Arslan ile yanında bulunan Kadir Bircan (41), sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tırla çarpışan traktördeki 2 kişi yaralandı.

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