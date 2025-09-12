Samsun Canik'te Av Tüfeğiyle Saldırı: Baba ve Kızı Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu Aydın A. ve kızı E.A. hafif yaralandı; jandarma şüpheliyi arıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:08
Samsun Canik'te Av Tüfeğiyle Saldırı: Baba ve Kızı Yaralandı

Samsun Canik'te Av Tüfeğiyle Saldırı: Baba ve Kızı Yaralandı

Olayın Detayları

İddiaya göre, Uluçayır Mahallesi'nde ikamet eden Aydın A., öğrenci servisini çalıştırmak için kullandığı aracıyla evinden ayrıldı.

Bu sırada evinin yakınlarındaki ağaçlık alandan açılan av tüfeği ateşi sonucu Aydın A. ile yanında bulunan kızı E.A. hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, saldırının şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de alacak tartışması: İş insanı öldü, zanlı intihar etti
2
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
3
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
4
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
5
Eyal Zamir: Siyasi Plan Olmadan Hamas'ı Yenemeyiz
6
Afyonkarahisar'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek
7
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak