Samsun Canik'te Av Tüfeğiyle Saldırı: Baba ve Kızı Yaralandı

Olayın Detayları

İddiaya göre, Uluçayır Mahallesi'nde ikamet eden Aydın A., öğrenci servisini çalıştırmak için kullandığı aracıyla evinden ayrıldı.

Bu sırada evinin yakınlarındaki ağaçlık alandan açılan av tüfeği ateşi sonucu Aydın A. ile yanında bulunan kızı E.A. hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, saldırının şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.