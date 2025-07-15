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Samsun'da 15 Temmuz Destanlar Sergievi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Samsun'daki Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Destanlar Sergievi, ziyaretçilerini ağırlayarak hain darbe girişimini unutturmuyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 16:47
Samsun'da 15 Temmuz Destanlar Sergievi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Samsun'da 15 Temmuz Destanlar Sergievi Ziyaret Ediliyor

Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından kurulan Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Destanlar Sergievi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ilgi görüyor. Sergi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki **hain darbe girişimini** görsel ve canlandırmalar eşliğinde anlatırken, o korkunç gecenin anılarını tazeliyor.

Direnişin Anlatıldığı Görseller

Sergide, darbe ve muhtıraların döneme ait gazete manşetlerine yer verilirken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın direnişi minyatür objelerle canlandırılıyor. FETÖ'nün darbe girişimi esnasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntüler üzerinden hazırlanan projede, vatandaşların o geceki kahramanlıkları gözler önüne seriliyor.

Sergi Amacı ve Özel Detaylar

Sergievinin sorumlusu Ümmühan Kığılcım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin amacının anıları yaşatmak olduğunu ifade ederek, "Sergide bulunan maket köprü, Samsunlu bir öğretmen tarafından yapıldı. Ayrıca, 15 Temmuz sürecini anlatan yazılarımız ve Ömer Halisdemir'in heykeli de sergide mevcut," diye belirtti.

Unutulmaz bir deneyim sunan 15 Temmuz Destanlar Sergievi, Samsunluları ve ziyaretçileri tarihte unutulmaz bir yerde buluşturuyor.

Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından açılan Şehit Erol 15 Temmuz Destanlar Sergievi, 15 Temmuz...

Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından açılan Şehit Erol 15 Temmuz Destanlar Sergievi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaret ediliyor. Sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi de minyatür objelerle canlandırılıyor.

Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından açılan Şehit Erol 15 Temmuz Destanlar Sergievi, 15 Temmuz...

Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından açılan Şehit Erol 15 Temmuz Destanlar Sergievi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ziyaret ediliyor. Sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi de minyatür objelerle canlandırılıyor.

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