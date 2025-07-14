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Samsun'da 15 Temmuz Paneli: Tarihin Seyri ve Askeri Müdahale Dersleri

Samsun'da düzenlenen 15 Temmuz panelinde askeri müdahaleler ve hain darbe girişimi ele alındı. Uzmanlar, Türk milletinin kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 19:29
Samsun'da 15 Temmuz Paneli: Tarihin Seyri ve Askeri Müdahale Dersleri

Samsun'da 15 Temmuz Paneli Yapıldı

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından düzenlenen "Tarihi Süreç Açısından 15 Temmuz" paneli, önemli tartışmalara sahne oldu. Etkinlikte, Türkiye'nin askeri müdahale tarihi ve 15 Temmuz darbe girişiminin yansımaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Panelin Açılışı Yapıldı

OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, panelde gerçekleştirilen konuşmasında, askeri müdahalelerin gelişmekte olan ülkelerde ne denli yaygın olduğunu vurguladı. Türkiye'de 1960 darbesi ile başlayan askeri müdahalelerin kaydını tutan Çağlayan, 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farklı bir karakter taşıdığını belirtti.

Darbe Teşebbüsü ve Fethullah Gülen

Çağlayan, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, emir ve kontrol altında bir dine bağlı grup tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, Fethullah Gülen'in etkisiyle gençlerin nasıl istismar edildiğini anlattı. "15 Temmuz 2016 teşebbüsü ile 'hain nesil' olarak Türk milletinin bağımsızlığına suikast düzenlenmiştir" dedi.

15 Temmuz'un Anlamı ve Kazanımı

Konuşmasına devam eden Çağlayan, darbe girişiminin engellenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının büyük önem taşıdığını, bu tarihin Türk milletinin iradesini yeniden kazandığı bir gün olduğunu söyledi. Türk ordusu içindeki hainlerin, devletin kritik noktalarına saldırarak uluslararası güçler için bir tehdit oluşturma çabalarının, halkın gücüyle boşa çıkarıldığını vurguladı.

Prof. Dr. Faruk Sancar'dan Çarpıcı Açıklamalar

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhuriyet tarihi içindeki diğer girişimlerden farklı bir boyut taşıdığına dikkat çekti. Sancar, bu kalkışmanın sadece askeri bir örgüt tarafından değil, sivil bir grup tarafından da yönlendirilen karmaşık bir süreç olduğunu belirtti.

Katılımcılar ve Etkinlik

Panel, Samsun Valisi Orhan Tavlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve bölgede yaşayan vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinlik, 15 Temmuz'un anılması ve Türk milletinin dayanışmasının daha iyi anlaşılması adına önemli bir platform sundu.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) "Tarihi Süreç Açısından 15 Temmuz" paneli...

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) "Tarihi Süreç Açısından 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) "Tarihi Süreç Açısından 15 Temmuz" paneli...

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) "Tarihi Süreç Açısından 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

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