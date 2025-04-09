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Samsun'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı, yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:31
Samsun'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesi'nde yaşanan trafik kazasında, 3 araç çarpıştı ve bu kaza sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 55 D 0557 plakalı halk minibüsü, 55 AIB 375 plakalı otomobil ve 60 AU 254 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza anında araçlarda bulunanlar arasında 1 çocuk da dahil olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma ile Gazi Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

Samsun'un Canik ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Samsun'un Canik ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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