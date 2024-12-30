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Samsun'da 3 Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonla, aranan 3 hükümlü, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 22:10
Samsun'da 3 Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı.

Arama çalışmaları kapsamında, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 12,5 yıl hapis cezası bulunan K.Ö, fuhşa teşvik etmek suçundan 7 yıl 8 ay hüküm giyen Y.B. ve karşılıksız çek düzenlemesi ile açıktan hırsızlık suçlarından toplamda 10,5 yıllık hapis cezasına çarptırılan T.Y yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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