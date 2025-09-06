DOLAR
Samsun'da 4 İlçede Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Atakum, İlkadım, 19 Mayıs ve Tekkeköy'deki bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi; Vezirköprü'de TOKİ için acele kamulaştırma kararı alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:52
Samsun'da 4 İlçede Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı

Samsun'da dört ilçede kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun'un bazı bölgeleri kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi.

Hangi ilçeler kapsamda?

Kararlarda, Samsun'un Atakum, İlkadım, 19 Mayıs ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendiği yer alıyor.

Bu alanlarda yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararlarda ayrıca söz konusu alanların sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı belirtildi.

Vezirköprü'de acele kamulaştırma kararı

Öte yandan Cumhurbaşkanı kararıyla, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların, bölgede ihtiyaç duyulan sosyal konut projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

