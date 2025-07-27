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Samsun'da 5 Bin 230 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 13:42
Samsun'da 5 Bin 230 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da Kenevir Operasyonu: 5 Bin 230 Kök Ele Geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 5 bin 230 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, İ.A. (63) ve H.G. (35) isimli şahısların arazilerinde kenevir ekimi yaptıkları belirlendi. Realize edilen aramalarda, ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, zanlılar anında gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin sürerken, bu tür uygulamaların artarak devam edeceği bilgisini paylaştı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlada ekili halde 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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