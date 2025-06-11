Samsun'da Atık Geri Dönüşümü ile Yılda 66 Bin Ağaç Kurtuluyor

Samsun'da Atık Yönetimi Projesi ile Doğayı Koruma Çabaları

Samsun'da katı atık düzenli depolama tesislerinde gerçekleştirilen geri dönüşüm faaliyetleri, yılda 66 bin ağacın kesilmesini önlüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu başarıyı kamuoyuyla paylaştı.

Geri Dönüşüm Süreçleri ve Ekonomik Katkısı

Yapılan açıklamalara göre, her gün ortalama 840 ton atık işleyen tesisler, yılda yaklaşık 4 bin 900 ton atığın geri dönüştürülmesini sağlamaktadır. Bu sayede çevre koruma ile ekonomik değer yaratma süreci bir arada yürütülmektedir.

Enerji Üretiminde Çevre Dostu Yenilikler

Tesiste depolanan atıkların oluşturduğu metan gazı, çevreye zarar vermemesi için yakılarak enerjiye dönüştürülmektedir. Yılda ortalama 49 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmekte, bu da yaklaşık 25 bin hanenin elektrik tüketimine denk gelmektedir. Ayrıca, bu süreçle yılda 21 bin 600 ton karbondioksit salımının engellenmesi sağlanmaktadır.

Atıklarımız Çiçek Oluyor Projesi

Büyükşehir Belediyesi'nin, Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödül kazanan "Atıklarımız Çiçek Oluyor Projesi" ile de tesisteki atıkların ısısından faydalanarak yılda 2 milyon çiçek üretilmektedir. Bu çiçekler, Samsun'un peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemelerinde kullanılmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Vizyoner Açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un her alanda örnek bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarının önemine vurgu yapan Doğan, "Atık yönetimi alanında çevresel sürdürülebilirliği ve kaynak verimliliğini ön planda tutan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Katı atık düzenli depolama tesislerimiz, doğamıza zarar vermeden en güvenli şekilde yönetim sağlar" dedi.

Samsun'da katı atık düzenli depolama tesislerinde atıkların geri dönüştürülerek yılda 66 bin ağacın kesilmesinin önlendiği bildirildi.

Samsun'da katı atık düzenli depolama tesislerinde atıkların geri dönüştürülerek yılda 66 bin ağacın kesilmesinin önlendiği bildirildi.