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Samsun'da Bahar Şenliği: Hıdırellez Coşkusu

Samsun'da OMÜ tarafından düzenlenen Hıdırellez şenliği, baharın coşkusunu kültürel etkinliklerle kutladı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 12:51
Samsun'da Bahar Şenliği: Hıdırellez Coşkusu

Samsun'da Bahar Şenliğinde Hıdırellez Coşkusu!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez'i geleneksel etkinliklerle kutladı. Kutlamalar, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yanında bulunan yeşil alanda gerçekleştirildi ve hem eğlenceli hem de kültürel bir atmosfere ev sahipliği yaptı.

Kültürel Zenginlik: Hıdırellez ve Nevruz

Etkinlikte konuşma yapan Prof. Dr. Bekir Şişman, Türk kültüründeki Hıdırellez ve Nevruz kutlamalarının önemini vurguladı. Şişman, "Nevruz, İslamiyet öncesi kökenlere sahip bir bayramken, Hıdırellez, İslam sonrası dönemde Hızır ve İlyas figürleri etrafında gelişmiştir. Hızır, zor zamanlarda insanlara yardım eden ve bolluk getiren bir semboldür," diye belirtti.

Heyecan Dolu Etkinlikler

Şenlik kapsamında düzenlenen oyunlar, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yumurta tokuşturma, halat çekme, ip atlama, çuvalla koşu, kaşıkla yumurta taşıma gibi birçok etkinlikte öğrenciler yarıştı. Ayrıca, dilek ağacı etkinliği ile Hıdırellez'in simgesel ritüelleri yaşatıldı.

Etkinliğe, pek çok akademisyen ve öğrenci ilgi gösterdi. Baharın gelişinin kutlandığı bu özel gün, katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu, baharın...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu, baharın habercisi Hıdırellez'i geleneksel etkinliklerle kutladı. Kutlamalarda, yumurta tokuşturma, halat çekme, ip atlama, çuvalla koşu, kaşıkla yumurta taşıma, yakantop, çömlekten mani çekme gibi pek çok oyunla öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu, baharın...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu, baharın habercisi Hıdırellez'i geleneksel etkinliklerle kutladı. Kutlamalarda, yumurta tokuşturma, halat çekme, ip atlama, çuvalla koşu, kaşıkla yumurta taşıma, yakantop, çömlekten mani çekme gibi pek çok oyunla öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

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