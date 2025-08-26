DOLAR
Samsun'da cips paketine gizlenmiş 492 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da polis uygulamasında cips paketine saklanmış 492 sentetik hap ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi; zanlılar gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:37
Güven Timleri'nin kent merkezindeki uygulamasında önemli operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde belirlenen alanlarda uygulama yaptı.

Durdurulan şüpheli R.A üzerinde yapılan aramada, cips paketi içine gizlenmiş 492 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca uygulamada yakalanan M.K.K'nın üzerinden ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, U.T.Ç'nin üzerinden 3 ruhsatsız tüfek ve 50 adet kartuş ile E.A'nın üzerinde kurusıkı tabanca ve 41 adet fişek bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Samsun'da cips paketi içine gizlenmiş 492 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da cips paketi içine gizlenmiş 492 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

