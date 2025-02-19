Samsun'da Cips ve Bisküvi Kutusunda Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 uyuşturucu hap bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:56
Samsun'da Cips ve Bisküvi Kutusunda Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon

Samsun'un İlkadım ilçesinde, cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hapların ele geçirilmesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda dikkat çekici bir bulguya ulaştı.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, G.Y. (21) ve Z.O. (19) adlı şüpheliler tespit edilerek durduruldu. Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında detaylı bir arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, 775 uyuşturucu hap cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş olarak bulundu. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak şüpheliler gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Bu tutuklamalar, Samsun'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gösteriyor.

Samsun'da cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı...

Samsun'da cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

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