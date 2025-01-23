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Samsun'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 8 yıl 6 ay ve 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:41
Samsun'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Hükümlüler Baskınla Yakalandı

Samsun'da, haklarında 8 yıl 6 ay 15 gün ve 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler Hakkında Suçlamalar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması ve taşınması ile narkotik madde kullanma suçlarından 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası olan A.K. ile kasten öldürme suçundan 7 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.A.'yı gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.

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