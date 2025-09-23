Samsun'da inşaatta asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü

Samsun İlkadım'da inşaatta asansör boşluğuna düşen 38 yaşındaki sıva ustası Muhammet Yavuz hayatını kaybetti; cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:04
Olayın ayrıntıları

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti.

Kışla Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın en üst katında çalışan sıva ustası Muhammet Yavuz (38), asansör boşluğuna kalas koyarak üzerine çıktı. Kalasın kırılması sonucu Yavuz düştü.

Düşüşü gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

