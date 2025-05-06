DOLAR
38,61 -0,03%
EURO
43,85 -0,27%
ALTIN
4.214,24 -1,96%
BITCOIN
3.620.167,08 0,51%

Samsun'da Jandarma Aracına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma aracına çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:54
Samsun'da Jandarma Aracına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Jandarma ekiplerinin uygulama yaptığı sırada park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kani Tercüman (82) hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Uluköy-Allı kavşağında gerçekleşti. Tercüman’ın kullandığı 55 LU 715 plakalı hafif ticari araç, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakolu ekiplerinin park halindeki 55 JAA 218 plakalı aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tercüman'ı Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Tercüman kurtarılamadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya, D8 Yılın Turizm Şehri Ödülü'nü Kazandı
2
Kütahya'nın Fethi ve Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı
3
Erzincan'da Kurbanlık Denetimleri Başladı
4
CHP'li Bağcıoğlu OYAK Genel Müdürlüğü Önünde Önemli Açıklamalar Yaptı
5
Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 6 Hastaya Organ Bağışı
6
Antalya ve Muğla Sahillerinde Güneşli Hava Yoğunluğu
7
Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek