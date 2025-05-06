Samsun'da Jandarma Aracına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Jandarma ekiplerinin uygulama yaptığı sırada park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kani Tercüman (82) hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Uluköy-Allı kavşağında gerçekleşti. Tercüman’ın kullandığı 55 LU 715 plakalı hafif ticari araç, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Jandarma Karakolu ekiplerinin park halindeki 55 JAA 218 plakalı aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tercüman'ı Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Tercüman kurtarılamadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin park halindeki aracına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.