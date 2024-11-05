Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu: 75 Bin Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Emniyet Müdürü Açıklama Yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ulaşan ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi.

Arama Sonuçları: Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda, sadece 75 bin makaron değil, aynı zamanda bir elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 kilogram kaçak tütün de bulundu.

Gözaltı Durumu

Operasyon sırasında gözaltına alınan K.B., gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.